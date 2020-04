Estos son los cuidados que tu cabello necesita si decidiste no teñirte las canas

En Estados Unidos el tinte de cabello ha sido uno de los productos que más rápido se han agotado en esta pandemia por el COVID-19. Y es que muchas mujeres han optado por tomar las riendas y convertirse en sus propias estilistas.

No es una idea descabellada pues ante esta nueva situación hay que aprender a adaptarse; sin embargo, también hay quienes han preferido dejar sus raíces y sus canas a su libre albedrío por temor a estropearse la melena o porque simplemente no lo ven necesario al no salir de casa.

Si eres del segundo grupo de mujeres entonces te invitamos a conocer los cuidados adicionales que debes aplicar en tu cuero cabelludo para lidiar con esos pelos blancos o grisáceos.

Cuidados para el cabello con canas durante cuarentena

Lo primero que debes tener presente es que un cabello teñido no requiere los mismos productos que una cabellera canosa por lo que deberás optar por productos capilares específicos.

"Cuando el pelo pierde pigmento es verdad que tiende a amarillearse pero depende mucho de la base del cabello. El pelo moreno normalmente se amarillea más que el rubio. Para ello hay productos con notas violáceas como la nueva colección Hair Biology Gris Radiante y Suave de Pantene, que contrarrestan el color amarillento", explica María Baras, directora del Salón Cheska y estilista de Pantene, al portal Mujerhoy.

Aplica mascarillas capilares e hidrata siempre tu cabello

Si tienes problemas de encrespamiento con tu melena lo más probable es que no la estés hidratando adecuadamente. Puedes añadirle unas gotas de aceite de oliva, argán y coco a las puntas de tu cabello para mejorar su estado.

Además, de ello no olvides realizarte mascarillas capilares intensas y nutritivas una o dos veces por semana. Como consejo final no cepilles tu cabello cuando está húmedo pues se volverá más frágil y quebradizo.

"Uno de los cuidados esenciales para el pelo canoso es la hidratación, porque con el paso del tiempo y los cambios hormonales, el pelo tiende a secarse, y en consecuencia, a romperse. Por este motivo, con la edad el pelo suele estar más encrespado y fosco", explica la experta capilar.