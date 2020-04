Recrea el icónico peinado de Meghan Markle para estar cómodas en casa

Meghan Markle dejó oficialmente el mundo royal; sin embargo, los peinados que ella siempre lucía con orgullo no podrán ser olvidados tan fácilmente. Uno de ellos y quizá el más icónico: el moño deshecho es muy sencillo de realizar y podemos recrearla en unos cuantos pasos desde la comodidad de nuestro hogar.

La ex duquesa de Sussex, además, nos dejó grandes lecciones de outfits y looks pues para una de sus premisas era “menos es más” y con su gran estilismo lo demostró en muchas ocasiones. Toma nota y aprende cómo hacerte ese moñito desenfrenado.

Meghan Markle y el estilo en sus peinados

A Meghan le gustaba que sus looks estuvieran a la altura de cada evento, pero, sin que ella demandara o aparentara una gran producción. Así fue como nació la idea del moño deshecho que se volvió en uno de sus favoritos.

Y ahora que estamos en casa y no queremos dejar que nuestro cabello esté hecho un desastre podemos aplicar algunos trucos para replicar este peinado tan lindo y práctico. Recuerda que la práctica hace al maestro así que si no te sale bien a la primera no te desanimes. Cuando seas experta podrás lucirlo cuando quieras para deslumbrar a todos.

¿Cómo hacer el moño deshecho de Meghan Markle?

1.Para manejar la humedad de tu cabello te sugerimos aplicar un poco de crema de peinar y serum protector.

2.Luego que tu melena esté desenredada y protegida realiza un ligero brushing con un cepillo redondo y una secadora. Repite este proceso para quitar el exceso de humedad y darle forma tu cabellera.

3.Divide tu cabello en dos con una raya en medio.

4.Recoge tu cabello y enrollalo con ayuda de tus dedos hacia la parte de atrás de tu cabeza. No olvides dejar uno par de mechones sueltos para darle ese toque desordenado.

5. Sigue enrollando tu cabello hasta formar un bun pequeño que quede arriba de la nuca y sujétalo con una liga. La idea es que el peinado quede a una altura media.

6.Para continuar con la onda casual jala algunos mechones del bun y dale un estilo más casual.

7.Si quieres fijar el peinado puedes usar un poco de spray y si quieres darle más notoriedad a los mechones puedes usar unas tenazas. Y listo, ya estás preparada para lucirte con este nuevo look.