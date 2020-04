Kate Middleton luce el peinado ideal para esta cuarentena durante una videollamada

Kate Middleton es una de las royals que suele destacar por su gran estilo en cuanto a moda y belleza se trata. Y ahora que Meghan Markle ha renunciado a la realeza, solo nos queda admirar los looks que la duquesa de Cambridge nos pueda regalar.

Esta vez, Middleton lució un peinado muy sencillo y estiloso, ideal para estos días en casa, mientras realizaba una videollamada junto a su esposo William en medio de la pandemia por el COVID-19.

Kate Middleton y su look de cuarentena

La pareja real se mantiene en casa debido a la cuarentena en Reino Unido; sin embargo, ello no impidió que llevaran alegría a niños de una escuela local a través de una pantalla.

Si quizá habías desatendido tus looks en esta cuarentena ahora podrás inspirarte con este práctico, pero lindo peinado que la princesa británica ha llevado con encanto.

Sabemos que Kate Middleton por lo general prefiere llevar su voluminosa cabellera color avellana libre y suelta. Sin embargo, también la hemos visto lucir su cabello con semirecogidos, moños elaborados o con bucles abiertos.

El semirecogido le aporta volumen a la parte superior de nuestra melena y es una opción ideal para mantener el estilo en este periodo de confinamiento.

Por ello la duquesa de Cambridge optó por este peinado que destaca su rostro y mantiene en orden su cabellera. Además, la royal usa un make up muy básico que casi no se percibe: un poco de base, blush y un perfilado de cejas muy notorio.

Asimismo, Kate Middleton nos da un tip de belleza que no debemos olvidar esta cuarentena cada vez que realicemos alguna videollamada: no olvidar usar aretes. Es un detalle que parece pequeño, pero aportará mucho en un look básico como el que lleva Kate.