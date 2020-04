En Semana Santa transforma tu piel con estos tratamientos de belleza exprés

Si a estas alturas de la cuarentena todavía no te has animado a darle a tu piel los mimos que se merece entonces ahora durante estos días de Semana Santa puedes comenzar con unos tratamientos de belleza rápidos y beneficiosos para el cuidado de la piel.

Tranquila, no hace falta tener demasiados implementos o cosméticos. Con los ingredientes que tienes en casa puedes crear mascarillas y rutinas de belleza para que tu piel obtenga la nutrición e hidratación que requiere.

Limpieza facial

Una buena exfoliación logrará que nuestra piel se vea renovada y luminosa pues removerá las células muertas. La doctora Beatriz Estébanez, médico estético de la Clínica Menorca, recomendó para la Revista Telva las claves sobre la limpieza facial.

"Una vez a la semana hay que exfoliar tanto el rostro como el cuerpo. Nos podemos apañar con lo que tenemos por casa si no queremos salir a comprar y no disponemos de un producto específico. Un guante de crin, un paño de tela fuerte algo burda puede servir. Pero también podemos hacernos nuestro propio exfoliante con azúcar, limón y miel. Hacemos una pasta, nos frotamos con ella rostro y cuerpo y lo retiramos bajo la ducha. No hace falta aplicar crema a continuación porque la miel dejará la piel suave y nutrida".

Manicure y pedicure

No debemos descuidar nuestras manos y pies durante los días de confinamiento pues también sufren las consecuencias de la falta de actividad física.

"Además de lavarlas continuamente, hay que hidratarlas, y los pies también, y exfoliarlos y hacer una envoltura, también casera, por ejemplo con aceite de oliva. Extiende con un masaje de dedos a tobillos y envuelve con una toalla limpia. Mantén de 10 a 30 minutos y aclara con agua tibia, nunca caliente. La piel, especialmente de talones absorberá todas las vitaminas y minerales del aceite y quedará perfectamente nutrida e hidratada. Puedes hacerlo una vez a la semana", explicó la experta Beatriz Estébanez.

Mascarilla facial

En materia de mascarillas caseras tienes una amplia variedad si mezclas los ingredientes correctos que ya tienes en casa. Así, la experta recomendó dos mascarillas para que puedas nutrir y revitalizar tu piel, una purificante y otra hidratante.

"Para la hidratante, mezcla medio pepino, dos cucharadas de avena, y el zumo de medio limón y una cucharada de miel. Y para la mascarilla purificante, mezcla dos cucharadas de bicarbonato, una cucharadita de canela y una cucharadita de miel", agregó Estébanez.