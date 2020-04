¡Que no te de pereza! Copia esta rutina facial casera en menos de 5 minutos

En esta cuarentena no podemos permitir que el confinamiento en casa nos haga descuidar el cuidado de la piel y, sobre todo, rostro. Y si es que si antes no teníamos una rutina de belleza por falta de tiempo ahora tenemos una gran oportunidad para empezar a crearnos el hábito.

La limpieza facial es el primer paso para mantener a raya la grasa que se acumula en nuestro rostro. No olvidemos que así no salgamos de casa y no usemos maquillaje nunca debemos dejar de limpiar el cutis. Por ello te compartimos una rutina rápida y sencilla que puedes aplicar desde ya.

Importancia de la limpieza facial

La experta en belleza Carmen Navarro comentó para la Revista Vogue la importancia de no saltarse la limpieza facial: “Nuestra piel necesita igualmente que la liberes de las toxinas que acumula a lo largo del día. No deja de trabajar, ni de día ni de noche. Por la noche la piel se repara de las agresiones sufridas y por el día se encarga de protegernos”.

Asimismo, agregó que “en ambos casos es fundamental que se encuentre en perfectas condiciones, que esté limpia de toxinas para que penetren los principios activos que vamos a aplicar a continuación. Además, nuestra piel no deja de segregar y eliminar toxinas a través del folículo pilosebáceo y solo una buena limpieza, diurna y nocturna, puede mantener nuestra piel está en buenas condiciones”.

Pasos para comenzar la rutina de limpieza de rostro profunda

Las mascarillas que realices para tu piel deberás prepararlos una vez por semana y la exfoliación hasta dos veces por semana. Recuerda que dependerá de tu tipo de piel, si es seca o sensible con una vez por semana bastará.

1.Organiza todo lo que vas a necesitar para que nada interrumpa tu rutina: mascarilla, crema hidratante, exfoliante, jabón, toalla. Recuerda que es un momento personal que debes dedicarte y debes priorizar un ambiente relajado.

2. Practica la doble limpieza japonesa si usaste maquillaje ese día. Es decir, primero aplica un aceite o limpiador oleoso que saque las impurezas y luego usa un gel o espuma para retirar las células muertas.

3.Retira el exceso del desmaquillante con toallas de algodón y lavanda. Según recomienda Carmen Navarro puedes añadir gotas de este aceite esencial a un recipiente con agua templada al momento de mojar las toallitas.

4.Exfolia tu piel. Para realizar una limpieza integral debes remover las impurezas de la piel. Con un poco de azúcar y miel tendrás un gran exfoliante.

5.Mascarillas de acuerdo a tu tipo de piel. Por ejemplo en este link te recomendamos una mascarilla rica en vitamina C que hidratará y nutrirá tu piel.

6.Realiza masajes con tus manos o con un rodillo de Jade. Puedes agregar una gota de algún aceite esencial como el de coco u almendras y comenzar a hacer suaves masajes circulares.

Si no usaste maquillaje puedes comenzar la rutina lavando tu cara con agua y jabón neutro. Luego de ello para abrir tus poros puedes poner un poco de agua a hervir y con mucho cuidado vierte una cierta cantidad en un bowl. Pon tu rostro y por dos o tres minutos acerca y aleja tu cutis. Después de ello continúa con los pasos a partir del número 5.