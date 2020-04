Obtén un pelatzo utilizando biotina

La biotina es una vitamina hidrosoluble del grupo B, más conocida como vitamina B8 y vitamina H.

Este componente lo podemos conseguir en un gran número de alimentos, así que no será difícil que alguien tenga baja de biotina.

¿Cómo afecta la deficiencia de biotina en nuestro cabello?

Esta vitamina está involucrada en la salud de las uñas, piel y cabello por lo que cuando no se produce como debe ser estos tres se ven dañados. Podemos llegar a perder mucho cabello y veremos nuestro cuero cabelludo y escamoso.

¿Qué beneficios tiene la biotina en el pelo?

Si deseas aprovechar los beneficios de la biotina puedes usar un champú que la contenga, de esta manera ayudaremos a mantener nuestro pelo y cuero cabelludo en buen estado pues la biotina es importante para tener un cabello saludable.

Te enumeramos algunos de los beneficios uso de champú con biotina son:

- Incrementa la elasticidad y engrosamiento del cabello, lo que ayuda a evitar quebraduras.

- Provee un buen nivel de hidratación al cuero cabelludo.

- Fortifica el cabello desde la raíz y previene su pérdida.

- Otra de las propiedades que tiene la biotina es que ayuda al control de la caspa.

¿Y si ya hemos perdido pelo?

Los especialistas indican que el uso de champú con biotina no va a lograr que el cabello vuelva a crecer, pues esta vitamina no es absorbida por la piel ya que solo se queda en la superficie, por lo que no afecta el crecimiento del cabello.

Lo que sí consigue es vigorizar el pelo no ha caído y mantenerlo saludable.

La vitamina actuará mejor desde dentro, es por eso que debemos seguir una buena dieta que nos dé la cantidad necesaria de biotina.

Champú con biotina para caballos

En los últimos tiempos se hizo tendencia el uso de champú para caballos. Hay quienes afirman que este producto, cuya composición tiene biotina, es ideal para el cabello humano logrando que luzca sano, brillante y evitando su caída.

Pero lo expertos, manifestaron que si bien este champú les hace bien a los caballos no tiene los mismos resultados con los humanos. Es más, se puede decir que es perjudicial porque la formulación es especial para el Ph de lo equino.

Nuestro consejo

Si tienes dudas sobre qué producto puedes usar para tu cabello es mejor que consultes con un profesional de confianza que te pueda orientar y olvidarnos de hacer experimentos que pueden tener resultados perjudiciales.

Asimismo, no debemos olvidar que el tener una alimentación equilibrada, en la que estén presentes todos los nutrientes, eso nos ayudará a tener un cabello hermoso.