7 peinados que son tendencia frente el aburrimiento

Cada mañana frente al espejo la misma pregunta ¿qué hago con mi pelo? Y sí, seguramente la respuesta sea, lo mismo de todos los días. Cuando se encuentra un estilo de cabello que queda bien, es muy fácil acomodarse por la rapidez y lo conveniente de una rutina. Pero si estás aburrida de llevar el mismo peinado de siempre, y quieres probar algo nuevo sin sacrificar tiempo, las nuevas tendencias son para ti.

El reputado equipo de la estilista Noelia Jiménez, junto a ella, desvelan las tendencias en peinados que destacaran esta temporada.

1. CON GEL: El wet es un estilo que puede asustar de primeras. Todo el cabello peinado hacia atrás, con gel en las raíces parece difícil de llevar y de conseguir, pero no es así. Este peinado puede sacarte de un apuro cuando tu cabellera no pone de su parte o cuando no tienes tiempo de lavarlo. Todo es cuestión de experimentar y practicar hasta conseguir el efecto deseado para sacar el máximo provecho a este look con un toque andrógino y moderno.

2. COLETA O MOÑO BAJO: este es el estilo que menos esfuerzo requiere, solo tienes que recoger tu pelo en la base del cuello y ¡listo! Ya puedes salir de casa. Esta es una de esas tendencias que demuestra que no hace falta ser una estilista experta para ir a la moda.

3. TRENZAS: un clásico de los bad hair day, las trenzas siempre son una buena opción para cambiar. Se puede trenzar el cabello de maneras ilimitadas, solo necesitas experimentar y practicar. Puedes hacerlo por la noche y si no te gusta el resultado, tendrás unas ondas perfectas la mañana siguiente.

4. DENTRO DEL CUELLO: todas las fashionistas apuestan por este estilo. Meter la melena dentro del jersey o camisa, así de fácil. Este peinado queda bien sobre todo con outfits oversized, creando el efecto de un bob sin tener que cortarse el pelo, además de dar un toque de alta costura a cualquier outfit, ¡todo un triunfo!

5. RETRO: para dar un toque especial y romántico al pelo, solo hace falta crear una onda en la parte delantera y recoger los laterales con un par de horquillas. Este peinado tiene una apariencia muy limpia, por lo que la gente creerá que te ha llevado horas conseguirlo.

6. BOB: para las más atrevidas y las que menos tiempo tienen, este corte de pelo que favorece a casi todos los rostros es una tendencia al alza. No hace falta peinarlo demasiado, el pelo natural es la mejor opción con este corte que no pasa de moda nunca.

7. ACCESORIOS: esta es sin duda la tendencia que más veremos durante 2020. Lazos, pañuelos, horquillas, scrunchies, perlas, bandanas para que tu melena sea de todo, menos aburrida. Los accesorios son la manera perfecta de incluir a la melena como parte del outfit. Hay muchísimas opciones que permiten expresar la personalidad de manera divertida, a través de sus texturas, estampados y colores. Una vez que comiences a usar accesorios para adornar el pelo, no podrás parar.