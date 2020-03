¡Al estilo de Carrie Bradshaw! Looks que puedes usar para trabajar desde casa

Si hablamos de Sex on the City, nuestro referente de trabajo desde la casa o home office, definitivamente es Carrie Bradshaw, ella siempre estaba frente a su laptop haciendo sus pendientes.

Sin embargo, es ideal saber que, trabajar desde casa, no es sinónimo de pijamas o siempre llevar ropa holgada que nadie te va a ver. No es sinónimo de relajo todo el tiempo, por ello aquí te traemos los mejores looks de Carrie para trabajar desde casa.

Total Black

Un clásico que nunca falla y que no debería faltarnos es el total black. Apuesta por jeans o faldas con alguna camiseta si quieres sentirte más relajada, pero para verte más sofisticada, no dudes en agregarle alguna chaqueta con textura para darle volumen.

Vestido Ligero

Si quieres sentirte fresca y cómoda en casa, pero siempre con estilo y siendo sofisticada, un vestido nunca tiene pierde. Es que esta prenda es sumamente versátil que puedes llevarla co zapatillas, zapatos planos o tacones si quieres verte más elegante.

Top de tirantes

Si el calor es tu peor enemigo en esta temporada, un top de tirantes es la pieza que necesita tu look para sentirte fresca y con estilo. Elige un color vivo y divertido para hacer ver tu look más sofisticado en esta temporada.