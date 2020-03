Reina Letizia luce un sencillo look en su reaparición por cuarentena

La reina Letizia no para de trabajar, aunque siempre manteniendo las medidas de precaución para evitar el contagio por el coronavirus, sin embargo, esta vez dejó de lado el glamour y apostó por un look sencillo, pero sofisticado como ella siempre luce.

Los reyes se encargaron de hacer una videllamada con Juan Riog, presidente de Mercadona, una reunión que se realizó desde el despacho de Felipe VI.

En este look, la reina Letizia llevó consigo un sastre azul marino, el mismo que combinó con una blusa de rayas blancas con azul, perfecto match, uno de los básicos que todas hemos (o deberíamos) usar alguna vez en nuestros looks.

Además, dejó de lado los stilettos clásicos y decidió llevar consigo unos mocasines, esos cómodos zapatos que podemos lucir en look sencillos, otros elegantes e incluso para estar en casa con mucha comodidad, pero gran estilo.

En cuanto al peinado y maquillaje, como ya es costumbre, la monarca de España llevó consigo el cabello suelto, ideal para mostrar frescura y comodidad, además de un maquillaje sencillo en colores nude.

Definitivamente, Letizia Ortiz nos ha mostrado un look muy natural y casual, ideal para el home office, como ella lo ha usado o para alguna ocasión casual en la que no necesitas un look muy trabajado.