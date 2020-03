¿Estudiar moda desde casa? Así es cómo puedes hacerlo sin problemas

Aunque te pueda resultar difícil estudiar moda, y mucho peor si creías que no puede hacerse desde casa, estabas equivocada. Puede que no decidas dónde, ni mucho menos cómo empezar a hacerlo sin embargo, existen diversas formas para tomar un rumbo y empezar a conocer más del mundo de la moda.

Así que, aquí te contaremos algunas formas para que armes tu horario y controles tus ritmos para adentrarte en el mundo de la moda.

Documentales

Una de las formas más sencillas y cómodas de conocer más historias es con documentales, como son basadas en hecho reales, definitivamente podrás conocer la verdadera historia de genios de la moda. Por ejemplo puedes empezar con The September Issue, McQueen o The first Monday in May.

Entrevistas

Qué mejor forma para conocer a fondo a los diseñadores que con entrevistas donde cuentan de todo. Desde su historia persona, su vida profesional y todo el trasfondo que existe en cada uno de los creativos. Así que, ponte creativa y busca entrevistas de tus referentes de la moda ara conocerlos un poco más.

Libros

Que mejor forma que leer para conocer mucho más. Lo mejor de todo es que los libros sobre moda tienden a ser mucho más extensos, por lo que podrás encontrar desde biografías, historias de marcas o incluso temas académicos sobre moda. La idea es elegir lo que más te guste.

Un curso

Ahora que la educación a distancia está en auge, no dudamos en que haya una mayor demanda de cursos de moda online. Así que, si tienes ahorros determinados para un curso, este puede ser el momento ideal para decir sí e iniciar ese curso que antes no te atrevías a hacerlo.

Una película

Al estilo de los documentales, las películas son también ideales para conocer más del mundo de la moda. Pueden ser más dinámicas que los documentales, pero siempre conocer algo más de la historia. Si te gustan las historias más largas, no dudes en optar por una serie.