Kylie Jenner confirma que el denim y las botas blancas son un match perfecto

Kylie Jenner no teme en atreverse, por ello esta vez no muestra en Instagram uno de sus mejores looks los mismo que están compuestos por dos básicos del armario que tú también puedes animarte a usar.

La socialité no pudo dejar pasar la oportunidad de demostrar que la tendencia denim nunca pasará de moda y que es ideal para lucir, incluso en estilos mucho más sofisticados como el que ella misma muestra en su reciente look.

Kylie Jenner y el denim con botas blancas: match perfecto

La menor de las hermanas Kardashian, Kylie Jenner nos muestra un estilo, probablemente ya hayamos visto antes y se trata de la tendencia jean o denim en un look cómodo sencillo y sensual.

En este outfit, Kylie lleva consigo un ceñido y corto vestido de denim de mangas largas y cuelo camisero con una mini falda ideal para impactar con tus curvas. El estilo de esta prenda es uno de los más sencillos, ideal para salvarte en más de una ocasión.

Sin embargo, esta vez la socialité lo lleva junto a unas botas blancas de tiras perfecta para crear contraste y crear mayor estilismo en su look. Además, conocemos que los zapatos con punta, son perfectos para estilizar la figura.

Y como era suficiente denim, que mejor que agregarle un bolso del mismo estilo para crear un match perfecto entre las tres piezas.

Kylie Jenner y el cabello rubio de encanto

Hace solo algún tiempo, Kylie Jenner decidió someterse a un cambio de look y dejó de lado la cabellera negra para apostar por un tono castaño-rubio en su melena. Sin duda alguna este nuevo color le ha dado un rostro distinto a la empresaria.

En esta ocasión llevó el cabello completamente suelto con ligeras ondas que le daban volumen a su melena y un toque de frescura a su look. Además de un maquillaje ligero y en tonos nude, perfecto para no recargar el estilo casual que lucía.