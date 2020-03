¿Cola de Rapunzel? El nuevo peinado XXL de Kylie Jenner supera todos los límites

A Kylie Jenner le encanta presumir su figura en Instagram. Y esta vez no perdió la ocasión de compartir con todos sus seguidores sus mejores looks de su más reciente viaje por una paradisíaca playa.

La socialité no pude resistirse a la tentación de llevar un peinado extravagante y XXL, tan característico de las Kardashian, mientras disfrutaba de un día soleado.

Kylie Jenner y su look de playa en Instagram

Para la empresaria ir a la playa implica producir todo un look a detalle en el que no descuida ni un aspecto. Desde el maquillaje, las uñas y el peinado, todo está sincronizado perfectamente.

Si hacemos zoom notaremos que, como es usual, Kylie solo usa los cosméticos necesarios para su rostro. Un labial mate y nude, unas cejas bien definidas y unas pestañas no muy cargadas. Y, claro, no podía dejar de mostrar sus uñas acrílicas en tono rosa para resaltar su look.

Y si quizá no habíamos pensado antes en combinar unas zapatillas con nuestra ropa de baño, Kylie ya rompió esos paradigmas.

Kylie Jenner seduce con trenzas de rapunzel

La mamá de la pequeña Stormi encontró en la trenza XXL, que lució con orgullo, el complemento ideal para su vestido de baño verde de una sola pieza que remarcó todas sus curvas.

Y aunque es casi evidente que se trata de unas extensiones, no cabe duda que Kylie ha dado en el clavo con este estilo.

Kylie Jenner apuesta por las trenzas boxeadoras

Anteriormente hemos visto a Kylie jugar con su cabello y llevar unas trenzas boxeadoras atrevidas y de colores. Un peinado que se ha convertido en el favorito de muchas celebridades por su versatilidad para esta temporada.

El antes y después de Kylie Jenner