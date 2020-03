Natalia Salas impone al neón como el tono ideal para los conjuntos

Natalia Salas muestra un arriesgado look en el que el color neón se convierte en el protagonista y lo mejor de todo que lo hace con un estilodiferente y que puedes animarte a probar en tu próxima cita.

La actriz se encargó de enamorarnos con un estilo sencillo y sofisticado que podemos animarnos a usar en este verano.

Natalia Salas y el estilo fucsia en su look

Sí, sabemos que los colores neones son los que están de moda y en tendencia, pero no todas se atreven a probarlos en sus looks, pues si alguien lo usa es inevitable no voltear a ver quien lo lleva puesto y Natalia lo sabe perfectamente.

Es por ello que, la también conductora de televisión, no tuvo mejor idea que lucir un conjunto veraniego de un imponente color fucsia. El traje está compuesto por un short de color fucsia, junto a un chaleco largo del mismo tono, con cuello camisero, perfecto para hacerlo lucir mucho más estilizado.

Para balancear un poco los colores, que mejor que usar un top de color negro ideal para evitar realzar mucho más el look y como los accesorios son importantes, una correa del mismo color negro también es adecuada.

Natalia Salas confirma el fucsia como uno de sus colores favoritos

Esta no es la primera vez que Natalia Salas lleva consigo el color fucsia, ya antes lo ha llevado en un enterizo de encaje, ideal para citas románticas o alguna reunión en la que quieres dejar de lado los vestidos y apostar por los short.

Un estilo de capa larga con tiras anchas es parte de la prenda que luce Natalia en este look, pero para mayor comodidad que mejor que llevar bajo ello unos ceñidos short que te dan toda la flexibilidad que necesitas. Unos tacones con plataforma son el complemento ideal para darle elegancia a tu look.