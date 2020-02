Natalia Salas sobre su pareja: “Él no me hace feliz; él me acompaña en mi felicidad”

La carismática actriz Natalia Salas, se encuentra atravesando por una de sus mejores etapas de amor y no duda en demostrarlo en redes sociales. En una entrevista reciente, volvió a hablar de su relación con su novio, Sergio Coloma, dejando una frase importante que debe ser considerado por todas las mujeres.

“Él no me hace feliz, sino que me acompaña en mi felicidad. Estamos juntos, nos acompañamos, no estoy atrás ni adelante, vamos de la mano en todo”, expresó la artista durante una entrevista con Trome.

Sin duda alguna, la actriz demuestra un importante valor para su vida que le permite vivir feliz a lado de su pareja sin depender emocionalmente de esta. Ella ha manifestado no tener miedo a estar sola y que no necesita una pareja sentimental para concebir su vida; sin embargo, ha decidido permanecer a lado de su novio por voluntad propia y no por necesidad.

Con esta importante frase, nos invita a prestar más atención a nuestra salud mental. Aprender y ser conscientes de que es necesario dejar atrás errores del pasado, malas experiencias y sobre todo obtener mucho, mucho amor propio; nos ayudará a ser felices con nosotras mismas sin necesidad de tener a lado a alguien.

“Tenemos una relación bonita, estable y sana, que es lo más importante”, finalizó Salas.

En su cuenta de Instagram, Natalia Salas comparte constantemente imágenes al lado de su pareja, quien se muestra feliz a su lado. Incluso la actriz a veces bromea con la pedida de matrimonio.

La actriz irradia felicidad por uno de sus logros profesionales, esta vez por el estreno de la próxima película de comedia ‘No me digas solterona 2’ que estará en los cines el 2 de abril. Salas comparte roles con Patricia Barreto, la actriz mexicana Angélica Aragón y Anahí de Cárdenas, entre otros grandes actores.