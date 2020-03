¡Reaparece! Katy Perry muestra orgullosa su pancita de embarazo

Katy Perry se presentó en el evento deportivo ICC Women's T20 World Cup en Australia, y su look de maternidad se ha robado nuestras miradas y suspiros.

Luego de su asombroso anuncio de embarazo en su en vivo de Instagram y el video clip de su nueva canción, lo que esperábamos era verla lucir orgullosa a su próximo bebé y, definitivamente, no nos ha defraudado.

El reciente look materno de Katy Perry

Sabemos que para las embarazadas, antes que cualquier otra cosa es importante mantener la comodidad en su look y esto Katy lo sabe perfectamente.

Por esa razón la cantante no tuvo mejor idea que lucir un vestido de tejido fruncido sumamente colorido con el que era imposible que alguien no la viera. Lo mejor de este look, además de los colores, es que el corte ceñido de la prenda, no hacía más que destacar su pancita de embarazo, algo que todos esperábamos ver.

Además, el tejido elástico es perfecto para que Katy pueda moverse con tranqulidad y comodidad durante toda la estadía en el evento. Como era de esperarse, el estilismo debía estar presente, así que, a falta de grandes tacones, la artista apostó por unas sandalias de pequeño tacón para continuar con su marcado estilo.

Katy Perry anuncia su embarazo

Hace solo dos días, Katy Perry hacía un enlace en vivo en su cuenta de Instagram para todos sus seguidores, pero lo menos que se esperaba era que la cantante nos sorprenda con tremenda noticia.

Fiel a su estilo, la cantante mostró a la cámara su avanzado estado de gestación el que acompañó con un grito de sorpresa, dejando claro que está en la espera de su primogénito.

Katy Perry lanza 'Never Worn White' donde muestra su embarazo