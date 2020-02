Honey Hair, el tinte para cabello que JLo, Kim Kardashian y Selena Gomez están usando

El mundo de la belleza nunca se detiene, razón por la cual ya tenemos la siguiente tendencia en tintes para el cabello.

Se trata del ‘Honey Hair’, también conocido como el ‘cabello color miel’ llamado así por las tonalidades dorados y destellos color miel que se pueden combinar con diversas variantes, dependiendo de la persona y de su tono de piel.

Celebridades como Kim Kardashian, Jennifer Lopez y Selena Gomez han compartido en sus cuentas de Instagram cómo eligieron este tinte para ser el protagonista de sus nuevos cambios de look.

Y es que, como mencionamos, la ventaja más grande el ‘Honey Hair’ es que puede mezclarse con luces platinadas, sombras castañas, en balayage o en un tono uniforme.

Otra de las ventajas del ‘Honey Hair’ es que es ideal para las que no quieren un cambio al rubio tan radical,- pues tiene diferentes tonos mezclados-, y nos da un look más juvenil y radiante Además, es una gran forma de disimular las puntas abiertas y darle un look más saludable a tu cabello.