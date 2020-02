Melania Trump demuestra que el rojo es el color que se impone esta temporada

Melania Trump acudió, en el Día de San Valentín, al hospital de niños The Children's Inn at NIH de Maryland con un look que no ha hecho más que robarse todos nuestros suspiros.

Y es que ya conocemos el marcado estilo de Melania, siempre radiante, elegante y sobre todo estilizada, pues muestra, con cada outfit, que menos siempre será más, por lo que no recarga sus looks.

Es así que, en esta ocasión no podía ser la excepción, por lo que no tuvo mejor idea que llevar uno de los básicos de su armario y se trata de un abrigo, pero lo distinto de esta pieza fue el color y el material que usó.

Se trató de un largo abrigo en intenso color rojo, ideal para la ocasión, con un estilo de cuero, perfecto para brillar sin necesidad de recargar el estilo.

Esta pieza tenía un largo midi, además de botones en todo el largo del abrigo, lo ideal y que ayudó a enmarcar su figura y mostrarla más estilizada fue el cinturón de cuero que llevaba la misma pieza. Como ya sabemos un cinturón es una de las claves para lograr mejorar el aspecto de la figura.

Es así como, una vez más, Melania Trump demuestra que es la reina de los abrigos y que no hay mejor pieza que esa para crear un gran look monocolor.