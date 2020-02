Melania Trump y el vestido de flores ideal para el verano de febrero [FOTOS]

Melania Trump tiene un gran estilo para vestir, y si de ocasiones especiales se trata, no dudamos que nos sorprenda con impresionantes looks. Pero, en su día a día, también se encarga de lucir reluciente, como toda una primera dama.

Es así que, en esta oportunidad hemos visto uno de los vestidos más sofisticados y sencillo a la vez que podemos lucir en esta temporada de verano.

Se trata de una pieza en de color blanco de base con estampado de flores a lo largo de toda la prenda, sin embargo lo que lo hace ver completamente distinto es la parte baja de la prenda. En la basta de la falda vemos un cintillo de color verde encendido que no hace más que robas nuestras miradas y llamar nuestra atención.

Pero eso no fue todo, Melania sabe muy bien que los zapatos son un accesorio importante en el look, por lo que apostó por unos stilettos en un vibrante color fucsia ideal para crear un gran contraste en el look.

De esta manera, Melania Trump vuelve a sorprendernos con un estilo único, sencillo y sobre todo elegante para cualquier ocasión.