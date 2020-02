Natti Natasha luce outfit sensual y reta las reglas de Carolina Herrera [FOTOS]

Ya conocemos el marcado estilo de Natti Natasha, por lo que no podía pasar desapercibida en la Semana de la Moda de Nueva York. Sin embargo, ha roto todas las reglas de estilo de la diseñadora Carolina Herrera, a pesar de vestir con su marca.

Natti apareció con un ceñido y diminuto vestido de margaritas, el mismo que iba acompañado de una cola de encaje, con mangas tipo guante, un accesorio de tipo peluche acompañaba su hombro y terminó con un gran sombrero blanco de red. Pero, como la comodidad es primero, que mejor que llevar zapatillas.

Aunque el atuendo estaba hecho a su medida y hacía deslumbrar a Natti, era claro que estaba rompiendo más de una regla de estilismo de la reconocida diseñadora.

Para comenzar, Carolina siempre predica que las mujeres mayores de 30 años deberían no enseñar de más en sus looks, cosa que la cantante hizo. Aunque, incluso, en un momento ambas llegaron a saludarse, esto no deja de lado el hecho de que Natti Natasha ha roto reglas de estilo de la modista.

Es así como, una vez más, una celebridad desafía la moda y el estilo que predica Carolina Herrera para sorprendernos con nuevos retos.