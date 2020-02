Rosalía desafía a Carolina Herrera con look extravagante

Rosalía es una cantante provocativa e irreverente que ha hecho de la fusión su sello personal tanto en lo musical como en lo estético; sin embargo, esta vez la española ha llevado su estilo ecléctico a su máxima expresión.

Esta vez la celebridad mostró sin tapujos un look recargado de distintas prendas que, estamos seguras, nadie se habría atrevido a combinar de esa forma. Pero, ella es Rosalía y asumimos que puede darse ciertas licencias en cuanto a reglas de moda. ¿O no?

A través de su cuenta de Instagram Rosalía compartió la imagen en la que lleva una gorra roja con una pañoleta encima y un poli vestido de seda con un short negro. El remate de su outfit extravagante son las sandalias animal print que luce con garbo y orgullo.

Ahora bien, ¿qué diría la experta y gran referente del mundo de la moda Carolina Herrera al observar este particular look de la intérprete de ‘Con altura’? En una entrevista la exitosa empresaria señaló que algunas mujeres con dinero parecen un “árbol de navidad” por colocarse demasiados accesorios creyendo que les va a quedar bien.

"El dinero no va con la elegancia, porque muchas veces tú ves a la gente que no tiene dinero, pero que sabe lo que le queda bien, sabe escoger lo que le va a quedar bien. (En cambio), una que tiene exceso de dinero, que se compra lo que sea y se pone lo que sea, que no se ve bien", sentenció Herrera.

Es así que, teniendo en cuenta estas declaraciones de la modista venezolana, para Carolina Herrera Rosalía habría desafiado las claves para lucir con elegancia.