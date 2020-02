Tips para lucir un vestido transparente sin fallar en el intento [FOTOS]

Los vestidos transparentes, de encaje o con tul pueden llegar a ser muy estilosos para fechas especiales pero, usarlos sin lucir vulgar, también puede ser un trabajo arduo.

Sin embargo, es importante conocer algunos tips y saber con que ropa interior llevarlo para evitar caer en los errores y lucir cómodas y con gran estilo en esa importante ocasión.

Aunque puedan ser muy trendy o elegante, recuerda tomar en cuenta alguno de estos consejos para lucir espectacular. Toma nota.

1. Enagua

Si tu vestido es completamente transparente o de encaje en toda la prenda, lo ideal es llevar una enagua de color entero, esto te dará el aspecto de doble capa en una sola prenda. Además, te ayudará a estilizar enmarcando tu figura.

2. Body

Los Body están en tendencia, no solo para llevarlos bajo los vestidos, también como complemento de tu look. Así que si prefieres llevar un look sexy y de noche, no dudes en llevar bodys debajo para lucir radiante.

3. Culotte

Si llevas un vestido estilo boho, pero con gran transparencia, llevar un culotte con cintura alta le dará a tu estilo la comodidad y sofisticación que necesita.

4. Falda ajustada interna

Si sabes que es imposible que no se note lo que llevas dentro, dale un estilo de doble falda llevando una completamente ajustada y del tono de tu vestido por dentro. Le darás un aspecto especial a tu look.

5. Biker short

Si lo tuyo es un estilo mucho más relajado y no de gala, apuesta por los biker short. Sí, puedes jugar con contrastes de color en tu look. Si tu vestido es muy claro, llevar biker negros, es una gran opción.