Blake Lively reaparece con dos looks que evocan el glam de Hollywood

Blake Lively es una de las actrices que se deja extrañar en las alfombras rojas porque siempre muestra outfit hermosos, pero estuvo fuera del spotligth que le dio la bienvenida a su tercera hija. Pero gracias a que está promocionando su nueva película, Rhythm Section la volvemos a ver con una increíble dosis de moda inspirada en el glamour del viejo Hollywood, tendencia que se está viendo en más celebs.

Durante su tour de prensa la recordada Serena Van Der Woodsen optó por un atuendo que vaya acorde con la cinta en la que participa. Cuando estrenó A Little Favor vistió solo trajes y al parecer, para esta movie hará lo mismo al lucir looks con estilo vintage, o sea, recordaremos el old glam Hollywood.

Para la presentación que fue hace unos días en Nueva York, la artista de 32 años utilizó un vestido negro de velvet (terciopelo) de la firma Dolce&Gabbana que acompañó con botas over the knee de Christina Louboutin.

Pero como si la elegancia no fuera suficiente, Blake llevó un collar de perlas para darle un toque más de glam al look. El toque final le final con el usó de unos guantes largos y con un updo sofisticado que nos llevó directamente a la época de oro del cine.

En su última presentación que fue el último lunes, cautivó con un outfit vintage. La artista lució un vestido estilo gabardina en color beige que combinó con unos botines altos y guantes de piel en tono borgoña. Llevó el cabello recogido y un maquillaje en tonalidades tierra y labios rojos.

Con estos outfits, definitivamente, Serena Van Der Woodsen estaría muy orgullossa de estos dos atuendos.