Armar looks cómodos y súper veraniegos con estas prendas

El verano ya está aquí y con este las temperaturas que fluctúan entre el calor y la brisa fresca. Por eso, a veces resulta difícil escoger un outfit con el que nos sintamos súper cómodas. Sin embargo, no es imposible, sólo debemos sacar algunas piezas de nuestro guardarropa y combinarlas de manera adecuada. Si no sabes cómo, te mostramos algunos looks veraniegos que te gustarán.

Blusas de tirantes y jeans holgados

Las blusas sueltas y con encaje son excelentes alternativas para estos días calurosos. Mézclalas con unos jeans holgados o de cintura alta. Acompaña este atuendo con zapatillas, flats o sandalias, el calzado más cómodo que tengas.

Los vestidos son los mejores aliados contra el calor

Entre los clásicos que tienes para el verano están los vestidos. La verdad es que los mejores son aquellos que son telas vaporosas. También puedes recurrir al algodón, ya que retiene el sudor.

Los jumpsuits son prendas muy cómodas y frescas

Esta pieza es ligera, cómoda y tienes diversas versiones tanto para un día de playa como para un evento elegante, sino veamos a Penélope Cruz que usó esta pieza en un diseño brillante. Sólo tienes que elegir el que más te guste y vaya mejor con tu estilo.

Saca del clóset tus faldas

Finalmente, este es el mejor momento para sacar nuestras faldas del armario. Pueden ser de mezclilla, de algodón, caladas, todas excepto de cuero pues ese material te hará sentir incómoda y acalorada. Combínalas con tenis blancos sandalias, sandalias bajas. También las blusas blancas de algodón, de tirantes o con aplicaciones van bien.

Recuerda armar tus outfits, según tu estilo y gustos. Estas prendas pueden ser la base de looks más elaborados.