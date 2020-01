Princesa Leonor una vez más muestra que el boho es la tendencia del verano

En más de una ocasión, la princesa Leonor ha mostrado outfits dignos de replicar, ya sea para una reunión o para pasear en un día de calor. Sus atuendos demuestran que ha heredado el gusto por la moda de su madre, la reina Letizia, que a donde va sus looks son analizados en milímetro.

En diciembre pasado pudimos ver a la heredera al trono español luciendo una combinación perfecta para épocas de frío, donde las botas militares eran las resaltaban. Cabe mencionar, que sorprendió a más de un transeúnte, ya que ella y su padre caminaban de lo más normal por las calles de Madrid.

Pero no hablaremos de un look para acurrucarnos, sino para estar acorde a este clima caluroso. Donde el sol no quiere aparecer, pero la temperatura es alta. La princesa Leonor gusta del estilo boho para armar sus atuendos diarios o de vacaciones. Muchas veces la hemos visto con zapatillas y vestidos con esta tendencia sobria.

Otra de las opciones que ha compartido la royal española está en base al estampado desteñido, bajo el mismo estilo. Para uno de sus viajes de vacaciones lució un vestido holgado hasta la rodilla con volantes en la parte baja, manga cero y con cuello redondo, ideal para poder moverse con tranquilidad.

Acompañó este esté outfit con unas alpargatas, calzado preferido de la princesa y su familia, ya que suelen usarlos mucho en verano.

Definitivamente, la princesa heredera tiene más de un look que podemos aplicar para sentirnos cómodas y frescas en días de calor.