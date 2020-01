Calzado ideal para ir a la playa y verte con mucho estilo

A la playa no solo se usa las conocidas sandalias de plástico o también llamadas “chanclas”. Existen opciones que puedes calzar y sacar tu lado más fashionista. No te preocupes, la lista no es tan larga, pero eso sí tus pies lucirán hermosos y te verás como toda una reina del verano.

Sandalias

Sandalias planas son lo must have para toda chica que quiere deslumbrar en un día de playa. Además, son sumamente cómodas para utilizar en la ciudad durante la primavera. Este calzado se ve hermoso en colores naturales y en texturas como de algodón y de palma.

Para las novias o una ocasión especial

Si tienes una salida o un viaje especial, siempre es bueno tener un par de sandalias con brillo o adornos. Algunos de estos zapatos no tienen una base. Para que puedas usarlos en la arena con los pies semidesnudos. Son perfectos para sacarte los mejores selfies en el sunset.

Wedges

Este tipo de calzado son ideales con tacones para lucirlos con vestidos, bikinis y shorts. Elige el tamaño que mejor se te acomode y que sepas que podrás llevar a la playa. Busca colores más tradicionales que combinen con tu guardarropa. Por ejemplo, el camel es una tonalidad que combina con todo, así como el negro o blanco.

Gladiadoras

Las gladiadoras son preciosas, la opción ideal para las chicas que gustan de presumir tus piernas. Asegúrate de ir a la playa con un buen pedicure. Los anillos y tatuajes en los tobillos son ideales para decorar cualquier look veraniego. eso sí puedes jugar con las cintas para hacer diferentes diseños en tus piernas. Las sandalias gladiadoras son perfectas a vestidos o shorts.