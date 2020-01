Zapatos para el verano: estos son los modelos que no te deberían faltar

Cada temporada diversos estilos aparecen y con ellos nuevas formas para vestir y lucir grandiosos looks y los zapatos son parte de esos cambios que vemos cada tiempo.

Sin embargo, en esta temporada lo único que buscamos es vernos radiantes, sentirnos cómodas pero, sobre todo, estar sumamente frescas para soportar este intenso calor. Así que, es probable que ya estés en busca de sandalias u algún otro tipo de calzado que tenga esas características.

Pero, si no sabes cuáles son los zapatos que debes usar en este tiempo de verano, aquí te dejamos una lista con los zapatos que no deberían faltar en tu clóset en este verano 2020. Toma nota.

1. Alpargatas

Uno de los básicos que debería ser infaltables, sin duda alguna, son las alpargatas, este zapato puedes llevarlo en planos o plataforma e incluso tacón. La idea es elegir el que vaya más con tu estilo.

2. Sandalias con tiras

Este tipo de calzado también es de los que te salvarán de esos looks en los que no sabes que ponerte. Si tienen tacón podrán darle elegancia a tu look, si son planos pueden servir para un día de paseo.

3. Plataformas

Parecidas a las alpargatas, pero en diferentes diseños para darle a tu outfit la frescura que estás buscando. Puedes combinarlos con shorts o vestidos.

4. Sandalias pvc

Este es un modelo en tendencia, son ideales para eventos formales en los que llevas looks muy elegantes. Te harán ver con un look más sofisticado.

5. Zapatillas blancas

Si no quieres por nada del mundo zapatos abiertos, no dudes en apostar por un par de zapatillas blancas. Puedes elegir la textura que más te guste para verte mucho más divertida con tus looks.