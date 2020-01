Reina Letizia lleva un outfit formal con traje masculino oversize [FOTOS]

La Reina Letizia nos muestra con cada uno de sus outfits que es duela de un gran estilo y que además puede imponer tendencias sin problemas.

Y es que si durante el 2019 se ha encargado de regalarnos una gran variedad de looks que hemos podido tener de referencia, en lo que va del 2020 no ha hecho más que reiterar que sabe lo que quiere llevar.

Además, la monarca española ha demostrado que un gran estilo también puede estar inspirado en tendencias masculinas, tal como lo ha llevado en el look durante su visita a la Cruz Roja de Madrid.

Para la ocasión, la Reina Letizia llevó un clásico traje en color gris, pero en estilo oversize con un estampado Príncipe de Gales con el que no desatinó. Pero eso no fue todo, pues también agregó un blazer de doble abotonadura, junto a unos pantalones rectos, todos en el mismo estilo.

Sin embargo, esto no podía ser todo, pues Letizia Ortiz llevó también un abrigo largo de paño en color camel, lo que le agregaba firmeza a su look. ¿Los zapatos? Unos stilettos negros que le daban el toque chic al estilo, además de una bolsa de mano negra para no errar con los tonos.

Sin duda alguna, la Reina Letizia confirma que este sus estilos son realmente imponentes y sabe muy bien como crear looks que impacten.