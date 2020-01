La Princesa Leonor tiene el outfit que se convertirá en la tendencia del verano

La Princesa Leonor se ha convertido en un referente de la moda y es que en cada una de sus apariciones públicas nos sorprende con grandes estilos para vestir, por lo que no podemos dejar pasar este outfit que será la tendencia de esta temporada.

Y es que lejos de lo ostentoso que podemos pensar que se trate el look, es uno de los más frescos y cómodos, pero lo mejor de todo es que todas podemos replicarlo con facilidad y usarlos en estos cálidos días.

Se trata de un cómo estilo en el que, lo que más llamó nuestra atención fueron las zapatillas que la princesa lucía. ¡Sí, llevaba zapatillas!

Dejó de lado las balerinas y los zapatos planos para ir por unas zapatillas blancas de plataforma que fueron el complemento perfecto de un holgado vestido azul marino con detalles en blanco que lo hacía lucir mucho más romántico.

Y es que no podemos negar que las zapatillas se han convertido en ese calzado que nos acompaña a todos lados y siempre con un buen look, pero ahora se ha convertido en una tendencia llevar zapatillas con vestidos y la Princesa Leonor no pudo evitar lucirlo.

Es así como este sencillo look podría convertirse en la próxima tendencia de moda para lucir este verano, en el que combina buen estilo y comodidad para caminar.