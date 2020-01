Geraldine Bazán nos enseña a llevar tops como tendencia de este verano 2020

Geraldine Bazán muestra sus mejores looks en redes sociales, sin embargo, para este 2020 parece que ya encontramos cuál es su 'must have' del verano.

Sí, y es que en varias fotografías de la actriz hemos encontrado que hay una prenda que no deja de usar y que la lleva de diferentes formas y diversos looks.

Desde estilos playeros, otros para fiesta e incluso algunos casuales para no dejar de verse radiante, son diferentes los estilos por los que Geraldine ha apostado.

Y es que la actriz sabe muy bien como combinar esta camaleónica prenda con vestidos, shorts e incluso pantalones, por lo que podrás llevarla a la playa o por algún paseo por la ciudad.

Si quieres ver un poco más del estilo de Geraldine Bazán y los tops para este verano, revisa nuestra fotogalería y conoce un poco más de esta moda del verano que, no dudamos, se convierta en una tendencia.