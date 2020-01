Miley Cyrus tiene el corte de cabello que será la tendencia este año

Aunque este estilo ya lo hemos visto hace algunos años atrás, este 2020, Miley Cyrus apostó por lucirlo y no dudamos que se convierta en uno de los favoritos del año.

Y es que, sabemos perfectamente que con el paso de los años las tendencias están de vuelta y esta es la razón por la que Miley no tuvo mejor idea que lucir un corte de 1972 y que ahora todos vamos a querer llevar.

Se trata del mullet, este nuevo corte de cabello no hace más que reconfirmar que el estilo es cuestión de actitud y que puedes lucir radiante siempre y cuando quieras llevar este look a otro nivel.

El mullet es ese corte que tiene el cabello más corto en la parte delantera de la cabeza y con la parte de atrás un poco más largo, esto es para crear más volumen en tu melena, además que te aporte un toque de frescura ideal para esta temporada.

Además Miley no ha sido la única que lo luce, pues incluso otras celebridades como Scarlett Johanson o Úrsula Corberó no dudaron en apostar por él.

Un plus que probó Miley en su look fue un flequillo que no hace más que darle más vitalidad a su estilo.