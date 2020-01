Julia Roberts y la vez en que usó un traje de hombre en los Golden Globes

Julia Roberts no teme a usar cualquier look, para ella la moda no la incomoda e incluso puede usar todo aquello que verdaderamente le gusta o con lo que quiera dar algún mensaje.

Es así que la actriz decidió vestir un traje de hombre para la edición número 47 de los Golden Globes, en la que recibió un premio como Mejor Actriz de Reparto por su participación en Steel Magnolias.

Para ese entonces, Julia tenía solo 23 años, sin embargo se había posicionado como una celebridad de Hollywood por el filme Pretty Woman, sin embargo, ella decidió darle un giro completo a su look.

Es así que eligió un traje Armani de hombre, sí un sastre con el que dejó boquiabiertos a todos los invitados de la gala.

Se trató de un traje de pantalón y chaqueta en color gris, con tres botones en el saco, el mismo que combinó con unos cómodos zapatos Oxford de un color café y una camisa blanca la misma que llevaba una corbata estampada con tonos morados y azules.

¿El maquillaje y el peinado? Cabello suelto para sentirse realmente cómoda y segura, además de un maquillaje sutil en el que podemos destacar los labios.

Sin duda alguna, en su momento este era uno de esos looks muy poco vistos sin embargo, en estas épocas es bastante común que muchos trajes femeninos tengan inspiración en algunos estilos masculinos. Definitivamente los tiempos han cambiado.