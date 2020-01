Alessandra de Osma nos muestra el estampado de moda para este verano 2020

Alessandra de Osma nos ha hecho suspirar una y otra vez con sus vestidos de alta costura, pero tiene un desarrollado estilo en la moda que no solo se ve en los eventos oficiales a los que suele asistir como parte de la realeza.

Además, de mostrar looks hermosos que podemos replicar, también tiene tips diversos de belleza para el cuidado de la piel que heredó de su mamá y abuela.

"Antes solo me preocupaba por desmaquillarme y mantener la piel limpia, pero sin protector solar, ni cremas, ni nada. Hace cuatro años empecé́ a cuidarme la piel en serio. Todas las mañanas uso una crema hidratante y protector solar. Ya sea invierno o verano, siempre hago lo mismo. Por las noches, me desmaquillo y dejo que la piel descanse por unas horas. Y justo antes de irme a dormir me aplico un sérum reparador", contó la princesa de Hannover en una entrevista.

Pero en esta ocasión seguiremos hablando de su exquisita forma de combinar sus prendas. La diseñadora peruana en una de sus últimas apariciones lució el estampado en tendencia que podemos usar en nuestros looks de verano.

Si bien en la temporada de calor los prints tropicales o de flores son los más requeridos por las mujeres, existe también el estampado de tartán que se ha empezado abrir camino en nuestros clósets desde el año pasado.

Si tu temor es parecerte al mantel de tu mesa, te comentamos que existen diversas prendas que puedes usar en tus atuendos que resaltarán mucho este diseño. Como es el caso de la royal que usó un vestido largo de cuadros blancos que, además, acompañó magistralmente con unas sandalias de tira, una diadema en el cabello y un beauty look súper natural.

Si el largo del vestido te parece un problema, puedes optar por un tamaño midi o corto, según sea tus gustos. Pero este no es único print con el que sorprende. Así que, no le pierdas la misma la princesa de Hannover.