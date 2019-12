Previene las manchas de la piel de las manos con estos tips

Las manchas en las manos es algo normal con el paso del tiempo. Pero es ahora en nuestra juventud cuando podemos evitar tener manos de viejita antes de llegar a los 40.

Solo analízalo como una inversión a futuro, ¿cómo deseas envejecer? ¿qué es más caro: prevenir o reparar el daño?

Para empezar, conoce ¿por qué salen?

Las manchas son el resultado de los melanocitos en nuestra piel. Estas células cutáneas se encargan del color que tenemos, muchas veces al irritarlas secretan melanina para protegernos. Muchas cosas pueden provocar que nuestro cuerpo intente cuidarse. En el caso de las manchas en las manos, el origen son los rayos solares cuando nos asoleamos en periodos de tiempo largos o incluso cortos.

¿Cómo prevenirlas?

La manera más eficaz de evitarlas es cubrirnos del sol. No estar mucho tiempo expuestos a los rayos solares no solo previene las manchas, sino también del envejecimiento prematuro. Es probable que solo te cuides el rostro y el cuerpo, pero no las manos. Así vayas a la oficina debes echarte protector solar, otra opción es usar manga larga, entre otras cosas.

¿Y si ya las tengo?

Si presentamos una hiperpigmentación, nuestra primera opción debe ser ir al dermatólogo para conocer los posibles tratamientos que existen en el mercado. Pide orientación pues no todas las manchas son iguales. Cuando usamos marcas cosméticas de venta libre, hay que tener cuidado con las que contienen hidroquinona. Si bien es considerada la mejor opción para quitar las manchas, su mal uso puede empeorar el problema o causar alergias.