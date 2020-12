Albergue organiza colecta para más de 80 animales rescatados en todos los distritos de Lima

¡Buscan personas solidarias! El albergue de animales Cuatro Patas ubicado en Puente Piedra realiza una campaña para alimentar y cuidar a más de 75 perros y 12 gatitos rescatados de las frías calles de Lima.

"Nos dedicamos a curarlos, darles amor y bienestar de esta manera buscarles un hogar (adopción responsable). Mi labor nació hace cuatro años y 10 meses desde que envenenaron a mi única perrita que tenía conmigo", contó Lady Vanessa Chilce Correa, encargada del albergue, a Wapa.pe.

"Lamentablemente, no cuento con casa propia y el dueño de la casa la envenenó; desde ese entonces decidí nombrarme defensora de los animales, ser su voz y su fortaleza", agregó.

Foto: Wapa.pe

Asimismo, la valiente Chilce Correa mencionó que hace cuatro años empezó la noble labor de rescatar a perros y gatos sin hogar. "Empecé a sentirme más bendecida. He pasado por muchas cosas junto con mis animalitos, me botaban de las casas que alquilaba para mis rescataditos y he tenido perritos que no resistieron a algunos tratamientos", dijo entre lágrimas.

Pandemia por COVID-19 perjudicó al albergue

Del mismo modo, Lady Vanessa explicó que la pandemia por coronavirus en nuestro país también afectó a su refugio de animales en Puente Piedra. "Nadie sabía lo que se venía, nos cayó como un baldazo de agua fría y nos perjudicó a un 100%, desde ese entonces no contamos con los medios suficientes para alimentarlos, pagar el alquiler, agua, luz. Es triste lo que pasamos, pero no pierdo la fe", añadió.

En ese sentido, el albergue Cuatro Patas organiza este sábado 19 y domingo 20 de diciembre una colecta, donde recorrerán todos los distritos de Lima para recoger las donaciones para los animales rescatados de Puente Piedra.

“Quiero invitar a cada uno de las personas amantes de los animales a que este viernes 19 y sábado 20 estaremos haciendo un recorrido por todos los distritos de Lima recogiendo donaciones de su voluntad, todo lo que ya no usa a nuestros peluditos le sirven de mucho”, remarcó la animalista.

Wapa, si quieres colaborar con esta noble causa y ayudar a las decenas de perros y gatos rescatados de Lady Vanessa, te puedes comunicar al 921 878 018. ¡Ellos necesitan tu apoyo!