Perrito callejero corre detrás de un auto pidiendo una nueva oportunidad

Mientras conducía por un camino rural en Grecia, Valia Orfanidou pudo apreciar desde su auto a un pequeño perrito callejero, de color blanco y negro, que saltó de entre los arbustos y comenzó a correr decididamente detrás del vehículo. Ella sabía que no podía ignorar al 'lomito', pues entendía que le quería pedir algo: una nueva oportunidad para ser feliz.

La noble mujer lo observaba sorprendida por el retrovisor mientras disminuía la velocidad de su vehículo. Valia es rescatista de animales en Grecia y tiene su propio blog llamado The Orphan Pet, donde detalla la experiencia de cada proceso y rescate que realiza.

(Foto: THE ORPHAN PET)

Orfanidou detuvo su automóvil y trató de acercarse al pequeño perrito para convencerlo de subir. Duró un poco más de 10 minutos buscando la manera de acercarse y ganar su confianza, algo que es entendible en los peludos sin hogar.

"Mis pensamientos fueron, ‘Oh no, otro. Grecia tiene entre 3 y 5 millones de perros callejeros. Las calles aquí son como un refugio de admisión abierta: cualquiera que ya no quiera a su perro lo tira a la calle, no hay otra opción", le dijo Valia a The Dodo.

(Foto: THE ORPHAN PET)

"Cuando me detuve, se escondió debajo de las ruedas del auto. Cada vez que me acercaba, él se escondía, y cuando retrocedía unos pasos, salía de su escondite y me ladraba como si estuviera tratando de decir algo", narró la rescatista.

Cuando finalmente Valia pudo sujetar al pequeño perro, lo subió de inmediato al auto, y el cachorro parecía muy feliz y meneaba su cola sin parar. La mujer se dirigió de inmediato con un veterinario donde por fortuna vieron que el pequeño se encontraba perfectamente sano; a pesar de su vida en las calles.

Perro corre tras camioneta en busca de una nueva oportunidad de vida

El pequeño ahora llamado Bandit se encuentra en un amoroso hogar de acogida en Atenas; es muy despierto y juguetón, es un 'lomito' muy feliz, con ganas de dar y recibir mucho amor.

"Es independiente y de mente fuerte. [Pero] muy leal y vive para aprender", manifestó Valia.

(Foto: THE ORPHAN PET)

Bandit ahora está explorando muchas cosas nuevas para él, disfruta de camas tibias y suaves, saludables y deliciosas comidas, el amor incondicional de sus cuidadores y agradables paseos donde puede correr libre sin temor a ser maltratado.

En poco tiempo, con el apoyo de Second Chance Animal Rescue Society Bandit encontrará una familia llena del amor y atención que él tanto ha deseado y que merece, como todos los perros en el mundo.