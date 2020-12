Hombre decide cargar a su perrito cansado tras una larga caminata

"El perro es el mejor amigo del hombre", dice aquel viejo dicho que encaja a la perfección cuando se trata de contar una noble historia, pero esta vez fue al revés porque "el hombre fue el mejor amigo del perro" luego de hacerse viral un tierno video en YouTube donde un joven demuestra su preocupación máxima por su mascota.

Se trata de un muchacho que fue captado caminando durante varios metros en compañía de su cachorro, que no pudo continuar con el trayecto debido al intenso sol que golpeaba a la ciudad. Sin embargo, su papá humano no fue indiferente a la decisión y no tuvo mejor idea que solidarizarse con su pequeño compañero de aventuras.

El muchacho, a pesar que utilizó varios métodos para 'reanimar' a su mascota, no tuvo otra alternativa que utilizar sus brazos como transporte y pudieran seguir caminando hasta llegar a su destino. Pero lo que ambos no sabían era que estaban siendo grabado Ángel Salas, un transeúnte que detuvo su vehículo para apreciar la escena.

Según el video, la persona encargada de registrar el hecho se había percatado de la presencia del hombre y del perrito y no tuvo mejor idea que seguirlo de manera sigilosa para conocer el desenlace del paseo, cuyo final no pudo ser más emotiva para los cibernautas que son "amante de los animales".

Por amor a los animales

Asimismo, las imágenes compartidas en YouTube, revelan que el dueño de la mascota optó como ultimo recurso un pedazo de carne para levantar a su perrito, pero no funcionó porque el calor había golpeado muy fuerte al cachorro y, además, la falta de agua generó un cuadro de deshidratación en el acompañante.

"El hombre siempre ha demostrado una gran conexión con los perros", fue el mensaje que concordaron varios cibernautas que lograron observar el clip, que cuenta con miles de reproducciones y cientos de comentarios.

Los mejores amigos, siempre

Durante lo acontecido, el video subido al canal de YouTube de Ángel Salas no brinda mayor información de donde terminaron los personajes de la historia. Se desconoce si llegaron a su punto de destino, si se conocen de buen tiempo, o simplemente el destino quiso juntarlos para que se puedan hacer compañía para siempre.