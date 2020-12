Joven despide a su perrito fallecido con un lindo funeral: "Te quiero mucho"

Cuando una persona decide compartir su vida con una mascota debe saber que el lazo que compartirán será para siempre y hasta que la muerte los separe, esta última premisa fue el motivo de la separación entre Regina Timbang y Hakuna, quienes tocaron las fibras mas sensibles de los usuarios de Facebook por la emotiva despedida de la dueña.

La joven decidió utilizar las redes sociales para mostrar el funeral que ella misma realizó para colocar a su perrito de raza mixta, que partió hacia el descanso eterno tras sufrir una serie de dolencia producto de su avanzada edad.

Según comenta, los bellos momentos que compartieron dueña y cachorro no quedaría en simples recuerdos y no tuvo mejor idea que brindarle una despedida como merece como una forma de agradecimiento por ser el compañero que estuvo a su lado en los momentos más difíciles cuando todos estaban en su contra.

Un particular arreglo florar y una cama muy cómoda, que seguramente le prometió en vida, fue donde descansaba el cuerpo sin vida de Hakuna mientras una música de fondo ambientaba el espacio donde la joven permaneció por varias horas acompañando a su mascota.

Hasta siempre, querido amigo

"Dios te abrazará, no sentirás dolor sino felicidad. A veces cuando sentía que nadie me amaba, estabas a mi lado, aún estás a mi lado. Todavía tengo ganas de llorar porque te extraño mucho, pero no quiero que estés triste por eso mamá está sonriendo porque tienes un bonito lugar allí también", escribió Regina Timbang en su perfil de Facebook.

"Desde 2017-2020. Disfruta mi amor. Te quiero mucho", agrega la muchacha en la descripción de las fotografías que compartió, donde recibió decenas de mensajes de aliento por parte de amistades y familiares que pudieron gozar del perrito.

Una compañía difícil de reemplazar

A pesar que no conocimos directamente a Hakuna, pero por la gran publicación en Facebook logramos entender que fue una mascota muy inteligente y amorosa con Regina, a quien le mandamos nuestra solidaridad para que pueda superar este difícil momento que está viviendo por la partida de su "cómplice".