Mujer adoptó 480 gatos y 12 perros: "Son más fieles que los humanos"

El emotivo caso de rescate y amor por los animales en Omán, país ubicado en Oriente Medio, ha impactado a miles de personas en redes sociales. Y es que, una noble mujer llamada Maryam al Balushi ha acogido unos 480 gatos y 12 perros de las calles.

"Encuentro que los animales, en particular los gatos y los perros, son más fieles que los humanos", asegura Maryam al Balushi a la agencia AFP.

Esta valiente mujer cuenta que ha sido huérfana desde la tierna infancia y se ha dedicado a salvar a los indefensos animales desde hace 10 años. Asimismo, afirma que se identifica con sus amigos de cuatro patas.

Gastos de perros y gatos rescatados

Además, la mamá humana de cientos de animales en Omán señala que gasta casi 8 mil dólares para dar de comer, bañar y cuidar a sus rescataditos, 17 de ellos son ciegos.

"Todo empezó en 2008 cuando mi hijo compró un gatito persa. Como muchas madres me negué a ocuparme ya que no me gustaban los animales y mi hijo no se ocupaba mucho", contó la valerosa señora.

Del mismo modo, Maryam al Balushi indicó que su nuevo amor por los animales creció gracias a los expatriados que se van del país y que suelen dejar a sus mascotas en la puerta.

Finalmente, la mujer que vive con cientos de gatos y perros en Omán manifiesta que la ayudaron a superar su depresión. "Estaba en un hoyo y fueron mi tabla de salvación", remarcó.

Video de Maryam y sus a nimales rescatados