Pingüino nada más de 8,000 kilómetros cada año para visitar a su rescatista

La historia del pingüino de Magallanes bautizado como Dindim ha impactado a miles de usuarios en redes sociales al nadar miles de kilómetros desde su hogar hasta una isla frente a la costa de Río de Janeiro, en Brasil.

Todo ocurrió cuando Joao Pereira de Souza, un pescador de 71 años, halló a este animalito cubierto de aceite y hambriento. Así que lo llevó a su casa para alimentarlo y limpiarle las plumas.

Cuando el pingüino logró recuperar su salud, el hombre lo llevó devuelta al mar para que retornara a su hábitat, sin embargo, el animal volvió a la casa del señor. "No se marcharía. Se quedó conmigo durante 11 meses y luego, justo después de cambiarse de abrigo con nuevas plumas, desapareció", contó Joao al portal The Independent.

"Todos dijeron que no volvería, pero ha vuelto a visitarme durante los últimos cuatro años. Llega en junio y se va a casa en febrero y cada año se vuelve más cariñoso y parece aún más feliz de verme", agregó Souza.

Asimismo, el investigador Joao Paulo Krajewski mencionó a la cadena CNN que nunca había visto un comportamiento de este tipo. "Creo que el pingüino cree que Joao es parte de su familia", indicó.

Finalmente, el noble pescador afirmó que se ha encariñado con el animalito Dindim y lo considera parte de su familia.

"Amo al pingüino como si fuera mi propio hijo y creo que el pingüino me ama a mí. Se acuesta en mi regazo, me deja ducharlo, me permite darle sardinas y recogerlo", remarcó.