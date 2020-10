Natalia Salas brinda emotivo mensaje sobre la tenencia de sus gatos

La actriz Natalia Salas Zuazo brindó un emotivo mensaje sobre los seis meses de embarazo que está por cumplir y mencionó que algunos de sus seguidores en redes sociales le 'aconsejan' que se deshaga de sus gatos, ya que el pequeño Leandro viene en camino.

"Desde que lo hice público (el embarazo) he recibido varios comentarios y mensajes preguntándome que haré con mis gatos cuando mi bebé nazca o 'aconsejándome' que me deshaga de ellos porque hacen mal".

¿Qué pasará con los gatos de Natalia Salas?

"Debo confesar que esos mensajitos me duelen, porque me hacen saber que hay muchas personas que optan por deshacerse de sus mascotas y les parece normal. Yo les agradezco a todas aquellas personas que me escriben preocupados y desde su cariño hacia mí, pero pierdan cuidado: Los Gatos, a diferencia de la creencia popular, no son malignos", explicó Natalia Salas en su cuenta de Facebook.

Asimismo, la recordada Andrea de 'Al Fondo Hay Sitio' reveló que sus amigos maulladores están sanos y no le hacen daño, ya que los desparasita y les coloca su antipulgas de manera mensual.

"Los gatos no causan infertilidad (estoy embarazada naturalmente), su pelo no me hace daño y tampoco se lo hará a mi bebé. Soy rescatista animal hace muchos años, todos mis gatos son adoptados. Mis gatos son parte de mi familia”, agregó la joven de 33 años.

Del mismo modo, Salas Zuazo mencionó que su bebé nacerá más fuerte y amoroso al estar rodeado de animales. "Los gatos ayudarán a que el sistema inmunológico de Leandro sea más fuerte, no haga alergias y su corazón sea amoroso", añadió.

Finalmente, la actriz peruana hizo un llamado a la población sobre no abandonar a las mascotas cuando hay una gestante en casa.

"Les pido de todo mi corazón se informen antes de tomar una decisión, no abandonen a sus mascotas por la llegada de un bebé. No hay por qué hacerlo", remarcó Natalia Salas en Facebook.