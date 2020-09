Golden retriever interrumpe los ejercicios de su dueño para darle besos

Los perros ya no necesitan demostrar que son fieles, cariñosos y motivadores, pero si alguien todavía tiene algunas dudas es porque todavía no conoce al pequeño golden retriever que se ha hecho famoso en YouTube por interrumpir a su papá humano durante su agotadora rutina de ejercicios.

El dueño del cachorro es un entrenador online que decidió abrir su canal para enseñar a sus seguidores la manera de mantenerse en forma durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19; sin embargo, jamás pensó que su espacio iba a convertirse en tendencia tras un inocente blooper.

Tras varios minutos de calentamiento, el hombre procedió a dar inicio a los ejercicios de brazo y pecho para tonificar y marca la zona pectoral, pero no se esperaba una interrupción por parte de su traviesa mascota que no pudo aguantarse las ganas de darle cariño a su amo.

Son el mejor amigo del hombre

El golden retriever trepó la pequeña banquita donde estaba echado su dueño y empezó a abrazarlo de manera sutil, y al ver que estaba captando la atención de él continuo dándole una serie de besos (lengüetazos), generando múltiples comentarios en los espectadores.

"El observador número uno del entrenamiento", describió el papá humano de la mascota en su video publicado en YouTube, que rápidamente se hizo viral en otras redes sociales para demostrar que los perros son los animales más "increíbles" del mundo por su comportamiento.

Los gesto del entrenador lo decían todo porque se encontraba realizando las dos actividades que mas le gusta: ejercitando su cuerpo y jugando con su adorable cachorro, que sin ninguna duda fue el "gran invitado" de la sesión online.

La gran atracción de la rutina

“Con ese compañero de ejercicios yo no me podría mover”, “Esa es una buena forma de motivarse” y “Aún cuando no se controló terminó siendo el protagonista del video, que perro más hermoso”, fueron los comentarios que más se repetían en el canal de YouTube del preparador físico, quien apuntó que posiblemente el golden tuviera una participación más seguida.