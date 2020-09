Niño con labio leporino se emociona al adoptar a cachorra con la misma condición

El pequeño Bentley, de 2 años, fue operado la misma cantidad de veces para arreglar su labio. Si bien le quedaron algunas secuelas evidentes de labio leporino, la presencia de esta cachorrita en su vida le permitirá darse cuenta de que no está solo en su condición.

En muchas historias, los protagonistas pueden demorar años en encontrar a su "media naranja", y en gran parte de esos casos el proceso es largo y frustrante.

Pero el pequeño Bentley Boyers sólo demoró dos años en hacerlo, justamente los dos años de vida que tiene. ¿Qué sucedió? Porque hace poco adoptó a una perrita rescatada que es perfecta para él, ya que ambos comparten un labio leporino.

En sus cortos 24 meses de estar en este mundo, Bentley ya ha sido operado dos veces por su condición. Si bien aún no es consciente de lo que podría haber significado crecer y vivir con un labio leporino, sí tiene una noción de que es distinto al resto, y las operaciones fueron para cerrarle ese labio superior.

(Foto: Jackson County Animal Shelter – Michigan)

Según narra Upsocl, cuando su padre Brandon fue a buscar un par de gallinas al refugio animal del condado de Jackson (Michigan, EE.UU) y vio a una perrita con el labio leporino, supo que sería la compañera ideal para su heredero.

"Me llamó por FaceTime y me dijo: ‘Creo que esta perrita tiene un labio leporino’, y yo le dije: ‘¡Tráela, la necesitamos!’. Ver que Bentley tenga algo en común con una cachorrita significa mucho, ya que él podrá crecer y darse cuenta de que hay algo que pueden compartir", manifestó Ashley Boyers, madre de Bentley, a WILX.

(Foto: Jackson County Animal Shelter – Michigan)

El nombre de la perrita de dos meses aún no es público, pero independiente de ese detalle, desde el refugio animal del condado de Jackson explicaron que no les llegan muchos cachorritos con labio leporino. Por fortuna, comentaron que la pequeña no debería tener problemas de salud a futuro por su condición.

"Su condición no la frenará mucho, a decir verdad. A medida que vaya creciendo, la familia se dará cuenta si hay algún cambio respecto a su labio, pero por ahora ella está de maravillas. Probablemente se verá algo diferente a un perro normal, pero no es algo que la vaya a molestar", argumentó Lydia Sattler, directora de Servicios Animales del condado de Jackson, a WILX.

(Foto: Jackson County Animal Shelter – Michigan)

En el fanpage del refugio animal se pudo apreciar algunas fotografías del pequeño Bentley jugando feliz con su nueva mejor amiga y dándole mucho cariño.

Las historias con finales felices también son emotivas para la familia Wapa.pe. Si este caso te llegó al corazón, no te la quedes y compártela con tus amigos.