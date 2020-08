Hija de Patty Wong enternece con tierno beso a su gran amor en redes sociales | FOTOS

La hermosa hija de Patty Wong, Ariadna Fachín, muestra su amor una vez más en Instagram. Las fotos compartidas no tienen que ver con un muchacho, sino con su bella mascota llamada Bien.

En esta oportunidad, se trata del amor por su engreída de cuatro patas. La heredera de Patty Wong es muy activa en su cuenta de Instagram y comparte videos y fotografías de su perrita Bien.

"En esta pandemia me he tomado más fotos de lo usual y he pasado más tiempo con Bien", escribió la joven amante de los animales en Instagram.

¿Quién es el gran amor de la hija de Patty Wong?

"Esta es Bien, su nombre es un complemento de adjetivos tales como: jodida, destructora, asesina, loca, intensa, 'comechanclas', etc. Así es Bien y la amo con mi vida", mencionó la bella hija de Patty Wong en una fotografía compartida en sus redes sociales.

Cabe mencionar que, la hija de Patty Wong se volvió muy querida en redes sociales por el gran amor que tiene por los animales y por promover la adopción y no la compra de perros.

Wapa, miles de personas dejan emotivas palabras para la hermosa Ariadna y su perrita de raza Golden retriever en su cuenta de Instagram.

¿Quién es la hija de Patty Wong?

La hija de la empresaria Patty Wong se llama Ariadna Fachín Wong (15), quién mide 1.80 m. y tiene un gran parecido a ella. La joven Ariadna quiere seguir los pasos de su mami como modelo y también sueña con ser psicóloga.