Fotógrafo registró el preciso momento en que varios tiburones 'surfean' una ola [FOTOS]

Dicen que solo basta esta en el lugar correcto en el momento correcto, eso fue lo que sucedió con Sean Scott mientras se encontraba paseando por las playas del oeste de Australia cuando se percató de la presencia de un grupo de tiburones que estaban aprovechando las buenas olas, tal como presentó en su cuenta de Instagram.

El experto en fotografía había salido a dar un paseo para despejar la mente y no tuvo mejor idea que sentarse frente al mar para contemplar la naturaleza, la cual iba a premiar su afición con unas imágenes que iban a quedar inmortalizadas en su retina y en su cámara.

Scott se encontraba respirando aire fresco mientras armaba su herramienta de trabajo cuando de pronto varios tiburones hicieron su aparición deslizándose entre las olas, dando a entender que estaba aprovechando el estado del agua para “surfear”.

“Estaba realmente sorprendido. He visto encuentros similares más pequeños que se vuelven virales en Internet, pero nunca había presenciado algo de primera mano. Me han dicho lo afortunado que soy de haberlo presenciado porque es bastante raro”, dijo el australiano a The Dodo.

Imágenes para la inmortalidad

Las tomas fueron registradas velozmente por el hombre, quien se quedaba asombrado por lo que estaba observando y, de acuerdo a lo explicado en Instagram, los tiburones se movilizaban con mucha elegancia dejando perplejos a los surfistas que se encontraban en el mar.

“No se quedaron en las olas por mucho tiempo, quizás unos minutos, así que tuve mucha suerte de tomar la foto cuando lo hice. Sucedían muchas cosas, así que estaba intentando frenéticamente fotografiarlos desde todos los ángulos”, detalló Sean Scott.

Amante de la naturaleza

El gran trabajo de Sean quedó registrado en su perfil de Instagram para quienes dudan de la veracidad del momento; sin embargo, no tuvo mejor idea que mostrar su ‘obra de arte’ que publicando las instantáneas.