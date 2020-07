Perro no aguanta la pérdida de su dueño y llora desconsoladamente frente a sus cenizas

“Mi perro dormía al lado de mi papá”, fueron las primeras palabras que expresó Gabriela Mondaca en su emotivo post de Twitter, que muestra el lamento de su husky siberiano al observar por primera vez las cenizas de su papá humano.

El gran amor brindado por el señor llegó a tocar el corazón de su mascota y, luego de partir hacia el descanso eterno, el amoroso animal no sabía cómo manejar la circunstancia ante la ausencia del ser que lo cuidó, protegió y brindó amor sincero hasta el último momento.

A pesar que en la publicación se desconoce la causa del deceso, el cuerpo de la persona fue cremado por decisión de los familiares y, luego de algunos días, fue entregado al domicilio para que permanezca ahí para siempre. Sin embargo, los integrantes jamás pensaron las repercusiones que eso iba a generar en el perrito desde que llegó la urna.

Según cuenta Gabriela, el husky no se despegó la mirada de la caja de cenizas donde se encontraba su papá y, luego de algunos minutos, el can rompió en llanto con la intención de hacer notar sus sentimientos ante la ausencia de su difunto amor, quien siempre lo “sacaba a pasear”.

El mejor amigo del hombre

La publicación hecha en Twitter provocó que los cibernautas expresaran su solidaridad con la joven y con la mascota, quien sufría muchísimo con la partida del noble hombre. De esta manera, quedó demostrado por enésima vez la gran relación que existe entre humanos y mascotas desde tiempos inmemorables.

“Mi perro dormía a un lado de mi papá, él lo sacaba a pasear todos los días sin falta y cuando nos entregaron sus cenizas mi perro no se despegó ni un segundo y lloraba, así que no me digan que los animalitos no sienten”, cuenta @gaby_mmc.

Hasta siempre, amigo

La historia de lealtad trascendió de manera muy rápida en Twitter, alcanzando más de 72 mil “me gusta” y cerca de 7 mil comentarios, donde la gran mayoría de usuarios contaron sus experiencias similares a la que vivió el sentimental husky siberiano.