¡Increíble! Un chihuahua bebé encara ferozmente a un gran danés [VIDEO]

Los videos virales de animales son los que abundan, cada vez, las redes sociales. Un perro chihuahua y un gran danés fueron protagonistas de un tenso e hilarante material audiovisual que cuenta con miles de reproducciones hasta el momento.

En el clip se aprecia al chihuahua, de tan solo 12 semanas de edad, acercarse peligrosamente a un enorme gran danés; sin embargo, los que están presentes sólo atinaron a reírse por el "enfrentamiento". ¿En qué termina esto?

Cuando Lilly decide acercarse a Vago, el gran danés, es un espectáculo digno de ver para los que están expectantes. La diferencia de tamaños es impresionante, pero la diminuta perrita tiene una personalidad única e intrépida.

La seguridad frente a Vago es lo que más ha llamado la atención entre los miles de usuarios de redes sociales. Eso sí, su dueña se encarga de mantener al gran danés controlado, porque lo colosal de esta raza podría ser un problema para la diminuta chihuahua.

Como se sabe, el vídeo fue filmado en en la ciudad canadiense de Winnipeg, la capital de la provincia Manitoba, y en tan solo poco tiempo ha acumulado más de 3 millones de visionados en la plataforma digital YouTube.

Al parecer, Lilly no padece el llamado síndrome de los perros pequeños, al menos es lo que aduce su ama del la osada Chihuahua.

¿Qué es el síndrome de los perros pequeños?

Por si no sabes de qué se trata, te recordamos que es un trastorno del comportamiento en perros mini. Es decir, si tienes un perrito pequeño y se comporta mal, puede ser que sufra este síndrome. ¿Por qué? Porque no se le educó correctamente. En ocasiones, los llamados "perros falderos" son humanizados y no tratados como canes.

En consecuencia, los perros pueden padecer fobias, agresividad, ansiedad y otros males. Aunque tu can parezca un peluche no lo es, y debes tratarlo como un perro hecho y derecho. A Tener mucho cuidado, según indican los especialistas.