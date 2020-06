Hombre es denunciado por maltrato animal luego de tener encerrado a un ciervo bebé

En Twitter se hizo viral un supuesto caso de maltrato animal que involucra a Ángel, un hombre que, según las acusaciones, tiene en cautiverio a un ciervo bebé que perdió a su madre el mismo día que nació debido a que su progenitora no aguantó el parto.

Frosty, al quedarse solo en el mundo, fue acogido y criado en un rebaño de cabras que pertenecía al acusado; sin embargo, cuando todos pensaban que se trataba de una historia feliz con un gran salvador, el desenlace dio un giro inesperado.

El portal CYLTV se encargó de mostrar la otra realidad del animal: estaba en cautiverio en un campo de escaso gramado junto a sus compañeras, imágenes que levantó la indignación de los habitantes de la provincia de Soria, en España.

Al hacerse viral las imágenes, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se encargó de multar a Ángel por el encierro de su ganado. Pero eso no se iba a quedar así, el hombre de inmediato emitió una respuesta donde señaló estar molesto por las acusaciones que vienen cayendo en su contra.

En contra del maltrato animal

“Yo quiero que sepan que el animal vive en libertad y probablemente será el ciervo mejor atendido”, dijo a CYLTV, declaraciones que generaron opiniones divididas en Twitter.

Asimismo, Ángel manifestó que si no hubiese sido por su accionar rápido el ciervo Frosty hubiese fallecido debido a que se encontraba en mal estado y necesitaba de atención inmediata para que pudiera sobrevivir.

Se proclama su salvador

“Si no es por la leche de cabra este animal hubiera muerto(…) no podría ni andar, si no tenía ni un día”, agregó al canal de televisión, quien fue el responsable de difundir las imágenes en Twitter.