Familia abandona a su perrito amarrado en un trineo con una nota: “Ya no puedo caminar”

Una publicación en Facebook nos hizo ser testigos lo crueles que pueden ser los humanos con los animales. Las personas han optado por seguir una mala costumbre: abandonar a sus perritos cuando consideran que ya no “sirven”.

El día que nos hacemos cargo de un perrito tenemos la enorme responsabilidad de cuidarlos y amarlo hasta el final de sus días y ellos a cambio te brindarán mucho amor y fidelidad incondicional, pero parece que este trato no ha sido comprendido.

Este triste caso de abandono fue compartido en Facebook, en el que relata que un perrito de avanzada edad y con sobrepeso fue dejado a su suerte amarrado en un trineo y con una simple nota: “Ya no puedo caminar”.

Mientras el bello perrito estaba acostado sobre el trineo sin comprender por qué sus humanos los abandonaron y con una mirada muy triste, unas personas se apiadaron del pobre animal.

La organización Wanderers’ Rest Humane Association, quienes encontraron al perrito pudieron rescatarlo e hizo pública esta triste historia en sus redes sociales y lo acompaño con algunas fotografías para mostrar esta cruda realidad y esperar que las personas tomen conciencia de sus actos.

“No sabemos la situación del individuo que dejó a este perro. Si necesita ayuda con su mascota, siempre estamos aquí para hacerlo de una forma u otra… Incluso si no podemos darle un hogar directamente, podemos brindarle otras opciones. Dejar a una mascota atada afuera lo hace susceptible a ser lastimado por una multitud de cosas”, sentencia en el texto escrito en inglés.

“Somos un refugio, y si bien haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a todos los animales que cruzan nuestra puerta, no tenemos recursos ilimitados. No tenemos un veterinario. Dependemos de las donaciones. Solo esperamos que todos los que se encuentren en una situación en la que necesiten dejar a su mascota en algún lugar, llamen a todos sus refugios / rescates locales y hospitales veterinarios para buscar primero otras opciones más seguras”, añade.

“La nota que le dejaron dice: "Más de 10 años. Ya no puedo caminar". Esto es abandono. Si por alguna razón ya no puede cuidar a su mascota, llámenos y podemos ayudarlo directamente o brindarle recursos. Abandonarlos no es la respuesta y nunca será aceptable, especialmente uno que ya no puede caminar”, escribió en torno a este triste caso.

En medio de esta triste realidad, desde Wapa.pe queremos invitarte a tomar conciencia sobre el abandono de los animales y que aunque se pase por situaciones muy difíciles nunca dejes a tu amigo de cuatro patas, ellos nunca lo harían.