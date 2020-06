Travieso lorito interrumpe clase virtual de su humano cuando se va al baño y profesora lo expulsa

El dueño de un travieso lorito se volvió tendencia en Facebook y otras plataformas digitales al ser expulsado por la culpa de su animal plumífero sin conocer al principio las razones de la reacción de su profesora en México.

El joven Mario Vaza pasó el susto de su día al ser eliminado de la clase en línea que dictaba su docente cuando regresó del baño. El responsable de este hecho fue su animalito llamado Kenay.

En el video viral se puede ver como el loro se acerca a la silla y se pone a mirar la pantalla. La aparición del animal hizo creer a la profesora de Mario que había puesto una imagen a propósito para distraerse en la clase virtual, así que decidió expulsarlo.

Sin embargo, el alumno decidió mandarle un mensaje a la docente contándole sobre lo sucedido con su mascota. El video del lorito generó miles de comentarios y reproducciones en Facebook.

"Hola maestra, buenos días, soy Mario, disculpe, le envié un correo explicándole la situación de hoy, no puse ningún fondo, el loro es de verdad, fui al baño y cuando regresé me apareció que me había sacado usted de la clase, mis compañeros me dijeron que por el loro, una disculpa. De hecho mire", escribió el dueño del animal.

Wapa, a continuación te compartimos el preciso momento cuando el animalito de plumas verdes aparece en la clase virtual de su humano.

Loro se infiltra en clase virtual de su dueño