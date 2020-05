Perro espera a su dueña por horas en una motocicleta mientras hace las compras

A través de Tiktok se hizo viral un video que sorprendió a miles de usuarios en el que se visualiza a un perro sentado sobre una motocicleta. El can esperaba y cuidaba el vehículo de su ama, mientras ella realizaba las compras en un mercado.

El emocionante momento generó diversas reacciones en los cibernautas, quienes hicieron que el material audiovisual tenga eco en países como México, España y Estados Unidos. Con ello, los virales de animales se vuelven más populares cada día.

El video fue grabado en Tailandia por algunas personas que circulaban por el mercado. Al percatarse del inusitado comportamiento del perro, los transeúntes no dudaron en inmortalizar la escena y las difundieron en las redes.

En el clip, que ya cuenta con miles de reproducciones en Tiktok y YouTube, se aprecia al perro protagonista sentado en la motocicleta de su dueña, observando tranquilamente a las personas que transitan por el centro de abastos, mientras espera a que su 'madre humana' termine de hacer algunas compras en el establecimiento.

Según contó la ama del can en la grabación viral de Tiktok, su mascota siempre la sigue a todos lados, debido a que no tiene con quien dejarlo en casa. Ella explica que no es la primera vez que el perro se queda esperándola por un periodo considerado en un lugar público, pues la señora asegura que su compañero entiende cómo este debe comportarse fuera de su hogar.

“He criado a Didi desde que era un cachorro y hemos estado juntos desde entonces. No tengo familia, así que no puedo dejarla solo cuando salgo. Le enseñé a permanecer en la motocicleta mientras camino por el mercado y siempre ha estado feliz de obedecer”, expresó la mujer.